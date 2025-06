Com aumento nos preços, Paulista abre venda de ingressos

As vendas físicas serão abertas na quinta-feira, véspera do jogo, na loja do clube a partir das 10h e permanecerá aberta até às 21h. Na sexta-feira, dia do jogo, a venda acontece na bilheteria até das 10h até o intervalo da partida. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida.

PORTÕES DE ACESSO E BILHETERIA

Os portões serão abertos à partir das 18h30. O Galo abrirá o portão principal e o portão 3 (arquibancada) para acesso da torcida no Estádio Dr. Jayme Cintra, onde também estará funcionando uma bilheteria.