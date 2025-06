Prefeitura retoma construção da piscina adaptada do Bolão

A Prefeitura através das Unidades de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) e com apoio da DAE, retomou as obras da piscina adaptada do Complexo Aquático Devanir Penteado Junior, que fica no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, e que estava paralisada dede 2023. Segundo o Departamento de Obras da UGISP, o prazo estimado para a conclusão é de 240 dias (8 meses).

A gestora da UGEL, Rita Orsi, destacou a importância da piscina adaptada para a inclusão no esporte. “Essa piscina vem como a realização de um grande sonho. Há tempos os educadores esportivos desejam um espaço adequado para aplicar as atividades com mais segurança e conforto, especialmente para crianças e pessoas com deficiência. Estamos felizes com a retomada das obras. Significa melhora nas atividades e aumento da capacidade de atendimento para a população”.

Inclusão

O PEAMA, que hoje utiliza a piscina olímpica do Bolão projeta um crescimento de 25% no número de atendimentos com a nova piscina adaptada.

“Hoje temos 243 alunos matriculados. Com a piscina adaptada conseguiremos atender parte da nossa demanda reprimida e reduzir a lista de espera. Uma segunda piscina pública, totalmente adaptada é um avanço significativo em acessibilidade e mostra o olhar sensível da administração para as pessoas com deficiência”, afirmou a diretora do PEAMA, Vanessa Rancoletta.