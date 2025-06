Logística e produção se destacam na contratação de PCDs

De janeiro a março de 2025, Jundiaí registrou 195 contratações de pessoas com deficiência (PCD), reforçando seu compromisso com a inclusão e a valorização da diversidade no mercado de trabalho. O número representa um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram efetivadas 152 contratações, evidenciando o avanço contínuo da cidade na promoção da empregabilidade inclusiva.

Somente no primeiro trimestre de 2025, o programa registrou 451 vagas abertas para PCD, que resultou em 195 pessoas contratadas. As funções com maior número de vagas disponíveis nesse período foram auxiliar de logística (155 vagas) e auxiliar de linha de produção (134 vagas).

O desempenho positivo posiciona Jundiaí como a 8ª cidade do Estado de São Paulo que mais contrata pessoas com deficiência, de acordo com dados do Novo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).