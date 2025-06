Abertas inscrições para curso de Operador de Caixa

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Centro Paula Souza, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Operador de Caixa, do programa Qualifica SP, iniciativa do Governo do Estado voltada à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

As aulas serão presenciais, realizadas na sede do Fundo Social, no período da tarde, com início previsto para o dia 30 de junho. Será disponibilizadas 20 vagas e a idade mínima é de 16 anos. Os cursos oferecem formação prática e certificação gratuita, proporcionando mais oportunidades para quem busca se destacar profissionalmente.

As inscrições serão realizadas de forma online até o dia 23 de junho e as vagas são limitadas. Os interessados devem acessar o site oficial do programa para consultar os cursos disponíveis em Jundiaí e efetuar sua inscrição pelo www.qualificasp.sp.gov.br