Palestra incentiva empreendedores a vencerem desafios emocionais

Com o objetivo de promover reflexões práticas e estratégicas sobre como lidar com um dos maiores desafios no ambiente profissional e pessoal: O medo de falar em público, o Espaço Jundiaí Empreendedora abre inscrições para a palestra “Transforme o Medo em Confiança”, conduzida por Carlos Henrique Alexandre, reprogramador mental, especialista em crenças, fobias e desenvolvimento pessoal.

O evento ocorre no dia 17 de junho, às 14h, no Espaço Jundiaí Empreendedora. As inscrições são limitadas e devem ser feitas antecipadamente, clicando aqui.

Com foco em empreendedores, profissionais liberais, e todos que desejam desenvolver mais segurança em suas ações, a palestra abordará temas como o medo de falar em público, os bloqueios na comunicação, a importância da inteligência emocional e como utilizar ferramentas para fortalecer a autoconfiança.