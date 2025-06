Orquestra Rock faz tributo ao Queen dia 14 em prol do Grendacc

Os maiores sucessos da banda Queen ganham arranjos exclusivos para o show que a Orquestra Rock fará neste sábado, 14 de junho, no Clube Jundiaiense (CJ), com bilheteria em prol do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). O espetáculo “Tributo ao Queen” conta com a participação do cantor Guga Costa, regência do maestro Martin Lazarov e irá misturar instrumentos de cordas, metais e saxofones com guitarra, baixo elétrico, piano, bateria e percussão popular.

O show faz parte do projeto Arte do Bem, que é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), com produção da Articular. Os ingressos custam R$ 70,00 e estão à venda pelo ingressosdobem.com.br.

O Grendacc convida toda a população a prestigiar esse espetáculo e assim ajudar as crianças e adolescentes que estão enfrentando o câncer. Em 2025, a instituição completa 30 anos e tem orgulho de ser referência no tratamento oncológico em Jundiaí e região, com um índice de cura de 80%.