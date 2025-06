Anvisa aprova Mounjaro para tratamento de perda de peso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, para o tratamento de sobrepeso e obesidade. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (9) na edição do Diário Oficial da União (DOU). O custo pode chegar a mais de R$ 2 mil.

A caneta estava sendo vendida no país desde maio, mas só estava permitida para o tratamento da diabete tipo 2. Com a nova medida, o medicamento passa a ser usado também para tratar a obesidade.

A tirzepatida age no controle da taxa de açúcar no sangue e do peso de pacientes. De acordo com a fabricante, ela é a primeira medicação disponível e aprovada capaz de atuar nos receptores dos dois hormônios que agem no controle do apetite.