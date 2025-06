Jundiaí Feito à Mão: programa ganha novo decreto

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) promoveu, na última terça-feira (03), uma reunião de trabalho com os artistas inscritos no programa Jundiaí Feito à Mão. O encontro de trabalho realizado no auditório do Paço Municipal teve como objetivos, além do planejamento das atividades vinculadas à iniciativa, promover as tratativas e orientações da Prefeitura para os artesãos após a publicação do novo decreto que regulamenta o programa.

Publicado na edição 5638 da Imprensa Oficial em 28 de maio, o Decreto nº 35.099/2025 traz, entre as suas novidades a demanda dos artistas do programa quanto à clareza e definição do regramento a ser cumprido e ferramentas de garantia de direitos de seus artesãos pelo Poder Público municipal.

Mirian Oliveira, diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da UGAAT, ao qual o programa é vinculado, reforçou a importância da reunião. “Quisemos promover este encontro para reforçar ainda mais a proximidade da Prefeitura com os integrantes deste programa de sucesso, apresentando também o novo decreto que traz mais clareza e estrutura, atendendo à demanda dos artesãos.”