Mirela, de 5 anos, comemora a cura do câncer no Grendacc

“Hoje vamos tocar o sino da vitória da nossa mascotinha, uma das mais novas pacientes do Grendacc”, disse a oncologista pediátrica Arianne Casarim, ao anunciar a chegada de Mirela dos Santos, de 5 anos. Ela festejou o final de seu tratamento efetivo contra uma leucemia linfóide aguda ao lado dos pais, irmãos e familiares.

Mirela chegou à instituição em agosto de 2022, e após dois anos e meio de tratamento, seguirá agora em acompanhamento.

De acordo com Arianne Casarim, Mirela passou por algumas dificuldades e teve um começo desafiador, mas com o acompanhamento da equipe oncológica, da cardiologista e de toda a equipe multidisciplinar, ela foi ganhando peso, crescendo e teve sucesso a cada dia. “E agora chegou a tão esperada hora do sino da vitória”, comemorou a médica, ao lado de toda a equipe do Grendacc.