Emissões de gases do efeito estufa aumentam em Jundiaí e região

Nesta quinta-feira (5) será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data voltada ao debate sobre a preservação ambiental, e um dos assuntos mais tratados na atualidade é a questão climática. O aquecimento global, provocado pela intervenção humana, tem afetado o planeta de diversas formas e provocado devastação. Ainda assim, a emissão de gases do efeito estufa não diminui. Pelo contrário. Isso acontece em escala global e não é diferente na região de Jundiaí.

De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, rede com mais de cem organizações da sociedade civil brasileira, a emissão de gases de efeito estufa em Jundiaí aumentou 22% entre 2020 e 2023. No mesmo período, a Região Metropolitana de Jundiaí teve alta de 19% nas emissões.

O comparativo se dá pelo fato de 2020 ter tido o isolamento social pela pandemia de covid-19 e consequentemente a queda nas emissões de gases pela diminuição de atividades industriais e circulação de automóveis, por exemplo. Este é inclusive o maior gerador de gases do efeito estufa na região: a energia, como a queima de combustível em veículos.