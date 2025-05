Cia. Jovem de Dança leva ‘Pedro e o Lobo’ à Fábrica das Infâncias

A Fábrica das Infâncias Japy recebe neste domingo (1º), a partir das 10h30, a apresentação de “Pedro e o Lobo” com a Cia. Jovem de Dança de Jundiaí. A apresentação tem entrada gratuita e por ordem de chegada. O espetáculo tem duração de cerca de 30 minutos e classificação indicativa sugerida para crianças maiores de quatro anos.

A obra mais importante do mundo sinfônico para crianças, “Pedro e o Lobo” foi composta pelo russo Seguei Prokofiev e conta a história de Pedro, que mora com seu avô em uma casa próxima à floresta. Certa manhã, Pedro sai para passear e é seguido pela pata, pelo passarinho e pelo gato, seus amigos. Preocupado, o avô de Pedro o repreende por temer a presença do lobo na floresta. Mas Pedro desobedece a seu avô e sai à caça do lobo juntamente com seus amigos. Por fim, ele se transforma num herói: prende o lobo e desfila com a presa num grande cortejo.

A Fábrica das Infâncias Japy fica na rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens. A Cia. Jovem de Dança é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC).