Estuprador usou clonazepam no suco para drogar a enteada e a mãe

De acordo com a investigadora-chefe Lilian Picchi, "ele misturou o medicamento no suco e serviu a elas", explicou ela.

O homem de 36 anos, suspeito de roubar, estuprar e tentar matar a enteada, de 16 anos, em Jundiaí, em novembro do ano passado, usou clonazepam para drogar a vítima e também a mãe dela, para então praticar o crime. O medicamento, usado basicamente para tratamento de distúrbio epiléptico, transtornos de ansiedade e humor e síndromes psicóticas, tem como principais efeitos colaterais, a sonolência, tontura e dificuldade de coordenação, o que fez parte da premeditação do crime, segundo apontou a investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Jundiaí.

Por Jundiaí, participaram dos trabalhos os delegados Marco Antônio da Silva e Ingrid Hannah Carneiro Schossler, escrivã-chefe Tatiane e escrivã Jéssica Nobre; nas investigações esteve a equipe chefiada por Lilian Picchi, com os policiais Paulo Vertuan, Fátima e Toni.

ENTENDA

O caso aconteceu em novembro do ano passado. De acordo com Lilian Picchi, o investigado usou o medicamento para drogar mãe e filha, e, desta forma, conseguiu que a menina perdesse hora para uma entrevista de emprego. Fingindo boa fé, ele se ofereceu e a levou para a entrevista e, após o processo seletivo, na hora de voltar para casa (onde moravam todos juntos, em Jundiaí), ele a levou para uma chácara, também no município.

No local ele aplicou um golpe mata-leão na jovem e a deixou desacordada. Quando ela acordou, ele a ameaçou com uma arma de fogo para que fizesse sexo com ele. A moça se negou e chegou a lutar, mas ele efetuou um disparo para tentar matá-la; a arma, no entanto falhou. Percebendo que ele de fato estava disposto a matá-la, caso não cedesse, ela perdeu as forças. Ele então a estuprou, com ela sob mira de arma de fogo.