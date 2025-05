Itupeva fará mutirão para declaração de Imposto de Renda dia 16

Essa ação será realizada pelos alunos de Administração da unidade descentralizada da Etec, que fica em Itupeva, no dia 16 de maio, no período noturno, das 19h às 21h. O mutirão será na Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes, que fica na av. Emílio Checchinato, 95 - Jd. Alegria.

A Prefeitura de Itupeva, por meio das Secretarias de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e de Educação, firmou parceria com a Etec Vasco Antonio Venchiarutti, de Jundiaí, para promover gratuitamente um mutirão de declaração do Imposto de Renda para contribuintes com renda anual de até R$ 80 mil.

Para ser atendido, o munícipe deverá realizar o agendamento prévio no site da prefeitura, no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7K4nGubaSIihLvVn8UsyIxvhuJ7S7h5lYo0x5TEk550IdHQ/viewform?usp=pp_url. O munícipe deve ter acesso na conta Gov.br e, no dia agendado, deve comparecer ao local portando os seguintes documentos:

RG/CPF

Informe de Rendimentos;

Resumo das contas bancárias ativas;

Comprovante de despesas com saúde;

Comprovante de despesas com educação;

Dados relativos aos bens imóveis (casa, apartamento, sítio, etc) - apresentar escritura;

Dados sobre veículos - apresentar documentos;

Pagamento de previdência privada - apresentar apólice, contrato, etc;

Informações para o caso de dependentes;