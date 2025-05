Prefeitura abre inscrições para o Torneio Tubarão de Natação 2025

A Prefeitura de Jundiaí, através a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), abriu as inscrições para o Torneio Tubarão de Natação 2025.

A competição será realizada no sábado, dia 31 de maio, no Complexo Aquático do Bolão. O torneio é gratuito e voltado para nadadores de clubes e academias de Jundiaí e região, com o objetivo de promover o intercâmbio esportivo e a difusão da modalidade.

A competição segue as regras da World Aquatics e será disputada em piscina de 50 metros. Os atletas poderão competir em todas as provas disponíveis para sua respectiva categoria.