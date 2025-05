Karate Kid: Lendas estreia nesta quinta (08)

Enfrentando dificuldades para se adaptar à nova realidade, ele tenta evitar conflitos, mas acaba sendo empurrado para um torneio de caratê ao tentar proteger um amigo. Para se preparar, Li conta com o apoio de seu antigo mestre, Sr. Han (Jackie Chan), que por sua vez busca ajuda com Daniel LaRusso (Ralph Macchio), unindo diferentes estilos de luta em um treinamento inédito. A parceria entre os dois mestres representa um encontro simbólico entre gerações e estilos, em uma jornada que mistura superação, disciplina e tradição.

Na trama, o jovem Li Fong, interpretado por Ben Wang, é um prodígio do kung fu que, após uma tragédia familiar, deixa Beijing para viver com a mãe em Nova York.

Chega aos cinemas nesta semana Karatê Kid: Lendas, filme que marca o retorno de dois nomes icônicos do cinema de artes marciais: Ralph Macchio, o eterno Daniel LaRusso, e Jackie Chan, que reprisa o papel do Sr. Han. A produção, dirigida por Jonathan Entwistle, resgata o universo clássico da franquia Karatê Kid com uma mistura de ação, emoção e referências que prometem agradar tanto fãs antigos quanto o novo público.

A produção também aposta em novos talentos e propõe uma “passagem de bastão” dentro do universo da franquia. Com uma abordagem atual, o longa explora temas como perda, pertencimento e o poder da amizade, sem deixar de lado os elementos que consagraram a saga original.

A recepção internacional tem sido positiva. Críticos destacam a direção envolvente de Entwistle, o equilíbrio entre ação e emoção e a química entre os protagonistas. A trilha sonora também chama atenção ao revisitar temas clássicos com novos arranjos, reforçando o apelo nostálgico da narrativa.

Mais do que um filme de artes marciais, Karatê Kid: Lendas é uma homenagem a personagens que marcaram época e uma celebração do legado deixado por Mr. Miyagi. Ao mesmo tempo, abre espaço com respeito para uma nova geração que carrega o espírito do karatê em tempos modernos.