Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta

A programação cultural, gratuita e aberta ao público é um dos diferenciais da Feira do Livro da Unesp. Grandes nomes estarão presentes em debates, lançamentos e mesas temáticas que abordarão questões centrais para a sociedade contemporânea.

Entre os destaques estão discussões sobre a política dos Estados Unidos, a história da escola e as transformações do Antropoceno com o ecólogo Mauro Galetti, professor da Unesp, além de temas ligados à psicanálise, à cultura urbana e à história afro-brasileira.

Serviço:

7ª Feira do Livro da Unesp

Data: 7 a 11 de maio de 2025

Horário: das 9h às 21h (domingo, até as 18h)

Local: Campus da Unesp em São Paulo – Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô

Entrada gratuita