Dupla Palavra Cantada ganha exposição no Itaú Cultural

No banheiro, há um karaokê com quatro músicas: Fome Come (1998), Coloridos (2016), Tartaruga e o Lobo (2017) e Criança Não Trabalha (1998). No quarto, o foco está no processo de composição, com destaque para parcerias com letristas e a construção das melodias.

A garagem traz um recorte das manifestações populares brasileiras que influenciam o repertório da dupla, como o maracatu. Para fechar, no sótão, os visitantes descobrem a origem do nome Palavra Cantada.

OCUPAÇÃO PALAVRA CANTADA