PAIT começa nova turma nesta terça-feira (6)

O Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista, da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), abre cinco novas turmas neste mês. Além de auxiliar quem quer se livrar dos cigarros tradicionais, o PAIT atua contra o vício em cigarro eletrônico. O acompanhamento é completo e gratuito.

Nesta terça-feira (6), novo grupo, com encontros às 9h30, começa na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396, Vila Arens). Dia 14, será no Núcleo Integrado de Saúde — NIS (avenida Carlos Salles Block, 74, Parque do Colégio), às 14h. Já no dia 19 de maio, às 18h, nova turma será iniciada no Anfiteatro do CEMEJA (rua José do Patrocínio, 200, Complexo Argos); dia 29, às 14h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Eloy Chaves (avenida Carlos Veiga, 180); e no dia 30, às 14h, na UBS Agapeama (rua Luís Carpi, 238).

A inscrição é feita no local. Basta apresentar o CPF e o cartão de cadastro da UBS ou da Clínica da Família. Ao todo, são oito encontros onde é ofertado acompanhamento aos participantes a partir de ações coletivas e individualizadas. Havendo a necessidade, a equipe de saúde também faz a dispensação de medicamentos.