Peama Jundiaí abre inscrições para novos alunos

INSCRIÇÕES As inscrições estarão abertas de (5) de maio, a partir das 9h, até (19) de maio, às 12h e deverão ser feitas exclusivamente pelo site do Esporte Jundiaí, na aba PEAMA, através do link: [AQUI]

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), abre na segunda-feira (5) as inscrições para o processo seletivo através de entrevistas para o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama). O programa é voltado ao atendimento de pessoas com deficiência, com foco na inclusão por meio do esporte.

IMPORTANTE

– A escolha da modalidade não será realizada no momento da inscrição;

– As modalidades serão apresentadas no ato da entrevista, conforme disponibilidade de vagas;

– A oferta de modalidades poderá ser alterada sem aviso prévio;

OBSERVAÇÃO

Podem se inscrever pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, pessoas com Transtorno do Espectro Autista e transtornos mentais, que completem 6 anos de idade em 2025 (nascidos até 2019), e que residam em Jundiaí.

O sorteio eletrônico das vagas será realizado no dia (23) de maio, às 14h, no auditório do Paço Municipal.