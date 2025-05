UBS Jardim do Lago abre amanhã para atender pacientes com dengue

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim do Lago ficará aberta nesta sexta-feira (2) para o atendimento exclusivo às pessoas de todas as idades com sintomas leves ou moderados de dengue. Na cidade, as repartições públicas terão alteração no atendimento em virtude do Decreto Municipal n.º 34.592/2024.

Pacientes de qualquer região da cidade podem se dirigir à UBS, localizada na rua Leonita Faber Ladeira, 1358, das 8h às 16h. Havendo a possibilidade, a orientação é que a população busque pelo atendimento preferencialmente no período da manhã.

Os principais sintomas da dengue são: febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito.