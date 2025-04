Mortes no trânsito em Jundiaí sobem 58% no 1º trimestre

Jundiaí teve um crescimento de 58% no número de mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o sistema Infosiga-SP, mantido pelo Detran, o total de óbitos subiu de 12 para 19 entre janeiro e março. Os acidentes envolveram, principalmente, colisões, atropelamentos e choques, com destaque para motociclistas e pedestres como as principais vítimas.

Entre os homens, a participação de mortes com motocicletas se manteve em 42%, mas os atropelamentos cresceram de 17% em 2024 para 21% em 2025. Já entre as mulheres, os dados do ano passado apontavam mais ocorrências com bicicleta (17%) e automóvel (17%). Neste ano, os óbitos se distribuíram entre acidentes com automóvel (11%), motocicleta (11%), ônibus (5%) e pedestres (5%).