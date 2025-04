Fernandes: descarte incorreto de lixo leva a remoção de contêiner

Um caso no bairro dos Fernandes levanta um questionamento sobre o papel da população na manutenção de espaços. O leitor Eder Rocha procurou o Jornal de Jundiaí para falar sobre a retirada de um contêiner de lixo que ficava no bairro, na avenida Isabel de Campos Nilson. Por conta da remoção, o lixo vem se acumulando na margem da avenida. No entanto, a Prefeitura de Jundiaí alega que o contêiner foi retirado porque era de lixo orgânico e havia no local descarte incorreto de entulho e recicláveis.

De todo modo, há lixo orgânico espalhado pela avenida, o que causa transtornos à população e é perigoso do ponto de vista sanitário. Eder diz que procurou a prefeitura para que houvesse a colocação de lixeiras novamente, mas o prazo para resposta é de um mês.

Procurada a prefeitura informa que as lixeiras instaladas em vias públicas são destinadas exclusivamente ao descarte de resíduos orgânicos. O descarte irregular de materiais como móveis, eletrodomésticos, entulho e outros objetos impróprios compromete a funcionalidade do serviço, gera acúmulo indevido de lixo e, por isso, pode resultar na retirada do contêiner e na aplicação de medidas punitivas.