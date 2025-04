Dois homens são detidos saindo de casa em demolição

Na noite desta sexta-feira (25), dois homens foram detidos pela polícia após serem flagrados saindo de uma casa em processo de demolição, no Varjão, em um local conhecido por movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, policiais abordaram o primeiro suspeito que deixava o imóvel e, com ele, foram encontradas porções de drogas e anotações que indicam envolvimento com o tráfico. Enquanto a abordagem era realizada, outro homem saiu do mesmo imóvel e também foi abordado pela equipe policial. Após consulta ao sistema, foi constatado que ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial, onde permanecem à disposição da Justiça.