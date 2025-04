Usou o nome do irmão de bem, tentou o suborno, e acabou preso

Um ladrão procurado pela Justiça de Minas Gerais, por roubo, foi preso nesta quinta-feira (24), no bairro Traviú, em Jundiaí, depois de usar o nome do próprio irmão para tentar ludibriar os policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática, do 11° Batalhão. Ao ser desmascarado, ele ofereceu R$ 4 mil para não ser preso. Além da captura com base no mandado, ele também foi preso em flagrante, uma vez que em sua casa os policiais apreenderam uma arma.

Os policiais receberam informações de que em uma casa, na estrada da Casa Velha, estava havendo tráfico de drogas. As equipes foram até o local e solicitaram que o morador saísse, momento em que ele saiu e trancou a porta.

Questionado seu nome para averiguação, ele informou o nome de seu irmão, mas a mentira foi descoberta pouco tempo depois. Desmascarado, alegou que sabia que estava sendo procurado e que por isso vinha usando o nome do irmão, que é pessoa e bem e não envolvida com o crime.