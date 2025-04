Vereadores buscam aproximação, mas enfrentam polarização

Para o doutor em Filosofia do Direito, Walter Celeste, a dificuldade na comunicação entre população e políticos se dá pela sensação de falta de representatividade. “Antes havia alternância entre dois partidos, um representando mais a direita e outro a esquerda. Simplesmente esse sistema político partidário se solapou”, diz, explicando que depois a população começou a ser bombardeada com a ideia de que não precisava de um político, mas de um gestor.

“Começou com João Dória (ex-prefeito de São Paulo e ex-governador), dizendo basicamente que ele não era um político e foi até cair no colo do Bolsonaro (ex-presidente), que acabou sendo populista de direita e capitalizou toda essa insatisfação no institucional”, destaca. O especialista ainda reforça que o cenário é de pessoas que não se sentem contempladas pelos políticos mas que vê neles a solução dos problemas.

Sobre a relação dos munícipes com os vereadores, a situação é mais delicada ainda. “Se isso ocorre no plano federal, imagine no plano municipal”, comenta. “Todas as demandas e insatisfações com sua vida são lançadas no colo dos vereadores. A população vê os políticos como se estivessem no Olimpo, longe dos problemas reais”, analisa, considerando que este é o motivo da dificuldade na comunicação, como se o político que poderia resolver as angústias da população não as conhece realmente.