Circuito Arte e Cultura promove oficina musical “Mixiricando”

Encerrando a programação, o Circuito Arte e Cultura, no próximo sábado, 26 de abril, promove uma tarde de música e muita interação no Paineiras Shopping com a oficina “Mixiricando” — uma atividade musical especialmente pensada para o público infantil. Comandada pelas arte-educadoras Luciana Feres Nagumo e Margareth Darezzo, a experiência será dividida em dois horários: às 16h para crianças de 0 a 3 anos e às 17h30 para o público de 4 a 7 anos.

A proposta da oficina é proporcionar vivências sonoras por meio de canções folclóricas e composições autorais das próprias educadoras, estimulando a sensibilidade musical e o vínculo afetivo entre as crianças e seus acompanhantes. A atividade é voltada para promover o desenvolvimento da escuta, do ritmo e da coordenação motora de forma lúdica e acolhedora.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, pelo link www.sympla.com.br/dodecafonico.