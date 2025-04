Dia das Mães no volante no Maxi Shopping Jundiaí

Que mãe não gostaria de ganhar um carro no seu Dia? Essa é a grande oportunidade de poder concorrer e presenteá-la com esse presentão. Então não perca tempo. Para a data, o Maxi Shopping oferece uma vasta gama de produtos, inclusive itens já da Coleção Outono/Inverno, que certamente vão agradar todos os tipos e gostos de mãe. Depois, é só se cadastrar na super campanha que estará sorteando um Chevrolet Tracker e compre-ganhe com Bolsa Clutch Santa Lolla.

Como participar - No período de 24 de abril a 11 de maio, a cada R$ 450,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um (1) número da sorte para concorrer ao sorteio do carro. Para tanto, o cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e trocar seus respectivos comprovantes fiscais de compras e notas nos Totens de Autoatendimento (localizados no Piso 1 do Shopping), ou pelo Aplicativo Maxi.

Os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Fiquem atentos. Compras realizadas de segunda a quinta-feira (exceto feriados) darão direito a dois (2) números da sorte adicionais e/ou compras cadastrada pelo Aplicativo Maxi. Mais informações sobre o regulamento da Campanha podem ser obtidas no Balcão ou pelo site: www.maxishopping.com.br.

O sorteio será realizado pela Extração da Loteria Federal do dia 14/5/2025, mas a apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 15/5/2025, a partir das 10h, no Shopping.

Compre-ganhe com Bolsa Clutch Santa Lolla - Além de concorrer ao carro, o cliente que efetuar compras no valor de R$ 450,00, no período de 24/4 a 11/5/2025 (ou enquanto durarem os estoques) vai ganhar uma Bolsa Clutch Santa Lolla (disponível nas cores preta, prata, ouro, amêndoa e chocolate). Limitado a um brinde por CPF.