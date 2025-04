Escala 6x1 em Jundiaí será discutida em audiência nesta quinta

Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Jundiaí, Emerson Lopes, reforça que o pedido por uma escala 5x2 para os motoristas e outros profissionais do transporte público da cidade já tem sido assunto em pauta. “Entendemos que não é simples, mas necessário, a empresa aceita a discussão, mas precisa de vontade pública também”, considera, reforçando que estará no encontro na Câmara.

Ele destaca que há muitos benefícios para os trabalhadores e também para os usuários do transporte público, que contarão com motoristas mais descansados e, portanto, mais atentos ao trânsito: “Parte do nosso esforço é baseado nesta premissa, um profissional cansado e estressado põe muitos usuários em risco”.

Em relação aos pontos negativos, como o impacto financeiro, Lopes diz ter ciência, mas que estas mudanças nos horários podem até mesmo solucionar problemas como a escassez de profissionais. “Sabemos que será necessário um planejamento, porém, hoje a falta de obra do nosso setor se deve em grande parte, pela escala de trabalho! Sou a favor que se faça uma discussão sensata em que o profissional do transporte público seja valorizado”.