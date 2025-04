‘Aquecendo Vidas’: Fundo Social lança Campanha de Inverno

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) realizou um evento nesta quarta-feira, dia 23, dando início oficialmente à Campanha “Aquecendo Vidas”, que arrecadará de roupas, calçados, mantas e cobertores em bom estado de conservação para doações a famílias em vulnerabilidade da cidade, assistidas pelas entidades cadastradas no Fundo Social.

A Campanha “Aquecendo Vidas” possui duas frentes de trabalho. A primeira ação é feita com a doação de forma espontânea e solidária da população. Estes itens serão destinadas a igrejas, instituições e associações de moradores de bairro que assistem à população em vulnerabilidade, de qualquer faixa etária. “Teremos diversos pontos de coletas na cidade, como supermercados, comércio, shoppings, órgãos públicos, condomínios residenciais e empresariais, indústrias, além da própria sede do Funss”, explica a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.

Na segunda ação, foi feita uma triagem cadastrando quatro mil crianças de zero a 12 anos, assistidas por entidades do município. “Em comparação ao ano de 2024, houve uma redução de 63% no valor investido com a doação de agasalhos novos adquiridos pela Prefeitura de Jundiaí”.