Coral Jovem do Estado celebra beleza das flores

A abertura da temporada 2025 do Coral Jovem do Estado, grupo artístico ligado à EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, terá duas apresentações: 27 de abril, domingo, na Sala São Paulo, em evento gratuito para o público, e no feriado de 01 de maio, quinta-feira, tendo como palco o Theatro São Pedro, com ingressos entre R$ 26 (meia) e R$ 52 (inteira).



O programa inicia com obras vibrantes do britânico Benjamin Britten e do estadunidense Eric Whitacre, que com múltiplas camadas celebram a natureza em diferentes estações. O romantismo tardio de Johannes Brahms e a música contemporânea canadense, com Upon Your Heart, de Eleanor Daley, terão espaço nas apresentações, assim como a música andina de Gonzalo Benitez Gomez.



Nos concertos, o Coral Jovem do Estado interpretará a inspiradora Flight Song, do norueguês Kim André Arnesen; Velero Mundo, da venezuelana Modesta Bor e Nação, de João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio. Para finalizar, o repertório seguirá valorizando a cultura popular brasileira, por meio da Suíte de Sambas que traz clássicos de Dona Ivone Lara, Monarco, Candeia, entre outros.



Com mais de 45 anos de atividades, o Coral Jovem busca desenvolver as habilidades dos bolsistas em uma proposta artístico-pedagógica que abrange performance, interpretação vocal, expressão corporal e sensibilidade musical. Sob a regência de Tiago Pinheiro de Souza e preparação vocal de Marília Vargas, o coro estabeleceu um importante tripé artístico: além do fundamental repertório lírico, passou a explorar a música antiga e a popular.

SERVIÇO

27 de abril, domingo, 11h, Sala São Paulo

Entrada franca



01 de maio, 11h, Theatro São Pedro

Ingressos: R$ 52 (inteira) e R$ 26 (meia-entrada)

https://theatrosaopedro.byinti.com/#/event/coral-jovem-do-estado-das-flores



Duração: 70 minutos

Classificação: Livre