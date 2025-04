Jundiaí inicia Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Benassi. Em seu discurso, destacou o compromisso da atual gestão com a terceira idade, que representa cerca de 18% da população jundiaiense. “Valorizar a pessoa idosa é investir em um futuro mais justo para todos. Precisamos de políticas públicas que promovam saúde, bem-estar e inclusão, garantindo que os idosos possam envelhecer com dignidade e qualidade de vida”, afirmou o vice-prefeito.

Teve início nesta terça-feira (22), a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, que se estende até quarta-feira (23), é realizado no Auditório Elis Regina, localizado no Complexo Argos (Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens), das 8h às 17h, e reúne representantes da sociedade civil, entidades e poder público em um espaço de diálogo essencial para o futuro das políticas públicas voltadas à população idosa.

O evento é uma realização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), com o apoio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Jundiaí. A programação de abertura foi marcada pela apresentação do coral do Centro de Convivência do Idoso (Criju) e da Associação dos Aposentados, que encantaram o público com interpretações musicais que celebraram a vivência e a força da terceira idade.

Para a presidente do Comdipi, Kelsilene França, o momento é estratégico e necessário para a construção de uma cidade mais sensível às necessidades dos idosos. “A conferência é um espaço para ouvirmos os idosos, entendermos suas necessidades e pensarmos juntos nas soluções. Valorizá-los é garantir acesso a serviços de qualidade, combater a exclusão e promover o respeito à sua história e contribuição para a sociedade.”

A promotora de Justiça responsável pela tutela da pessoa idosa em Jundiaí, Dra. Bianca Reis D’Ávila Luchesi Farias, também participou da abertura e reforçou a importância de pensar o envelhecimento como parte integrante das políticas públicas. “O envelhecimento é uma transformação profunda e silenciosa. Jundiaí tem hoje mais de 83 mil idosos, e precisamos nos organizar para que essa parcela da população tenha acesso a políticas públicas que garantam um envelhecimento saudável e digno.”