Esperado: volta do feriado tem trânsito carregado nas rodovias

O que era esperado para a volta do feriado prolongado se consolidou: o trânsito nas rodovias está congestionado. Na região, tanto a via Anhanguera quanto a Bandeirantes têm lentidão no sentido Interior-Capital nesta tarde de segunda-feira (21). De acordo com a CCR AutoBAn, concessionária das rodovias, a maior lentidão nas duas rodovias se concentra entre Vinhedo e Cajamar, com congestionamentos que se estendem até por quilômetros.

Na volta da praia, a situação também é bastante delicada. Quem usa o sistema Anchieta-Imigrantes enfrenta tráfego lento no sentido Litoral-Capital. Segundo a Artesp, na Anchieta, o congestionamento se estende por oito quilômetros e, na Imigrantes, por 22 quilômetros.