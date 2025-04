Influenza: crianças começam a ser vacinadas quarta-feira

Jundiaí amplia a partir de quarta-feira (23) a vacinação contra a Influenza (gripe). Além dos idosos com 60 anos ou mais, das gestantes e das puérperas (até 45 dias após o parto), as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) podem tomar a dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, preferencialmente no período da manhã.

Na cidade, a aplicação do imunizante segue escalonada para garantir agilidade ao atendimento. Nas próximas semanas, a oferta será ampliada para mais grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

“Pensando no conforto da população habilitada para receber a dose, definimos essa programação, iniciando pelo público mais suscetível a desenvolver as formas mais graves da doença e os que, historicamente, mais necessitaram de internação e evoluíram para o óbito. Orientamos que os idosos, as gestantes, as puérperas e as crianças busquem, quanto antes, pela dose. A vacina é eficaz e segura”, enfatiza a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carolina de Azevedo.