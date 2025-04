Polícia de SP identifica autor de crime contra morador de rua

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, identificou um homem que pretendia assassinar uma pessoa em situação de rua e transmitir o crime pelas redes sociais. O plano foi compartilhado em uma plataforma digital. A informação foi compartilhada com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que neste domingo (20), desencadeou uma operação para cumprir mandados contra os envolvidos.

Os agentes do Noad identificaram a atividade criminosa durante o monitoramento de uma plataforma virtual, usada para incentivar e divulgar crimes nas redes sociais, como maus-tratos a animais, estupro virtual e outras formas de violência.

Durante o monitoramento, os policiais descobriram que o “líder” do grupo na plataforma estaria planejando um ataque a um morador de rua do Rio de Janeiro. A transmissão do crime aconteceria ao vivo. Com a identificação do suspeito, as informações foram compartilhadas com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que solicitou as ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra os envolvidos.