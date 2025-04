CECCO realiza palestra sobre Lei Brasileira de Inclusão

O Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO) da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), em parceria com o Centro de Integração de Cidadania (CIC), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, realizou uma palestra na última terça-feira (15) sobre acessibilidade, educação e trabalho. Mais de 60 pessoas prestigiaram a ação.

O tema foi conduzido pela coordenadora do programa Todas In-rede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, jornalista e cega total, Caroline Reis, e pelo Assessor Técnico da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, autista e surdo unilateral, Marcos Vinícius Botelho dos Santos.

“O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência para a população acessar questões de trabalho e saúde, principalmente”, informou a diretora técnica do CIC, Raquel Conchetto.