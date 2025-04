CECE Romão de Souza receberá melhorias de infraestrutura

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), dará início às obras de manutenção do Complexo Esportivo Romão de Souza, no bairro da Colônia.

Entre as melhorias previstas está a reforma da cobertura da sala de ginástica, readequações estruturais nos vestiários, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários e investimentos na recuperação e melhoria do gramado do campo de futebol, ampliando as condições para treinamentos e jogos.

“Cuidar dos espaços públicos é garantir que mais pessoas tenham acesso a esses benefícios. O Complexo Romão de Souza é um ponto de referência para o bairro da Colônia e receberá as melhorias necessárias para continuar cumprindo esse papel”, destacou a gestora da UGEL, Rita Orsi.