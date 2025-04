Primeiro nas Américas: Hugo Calderano conquista Copa do Mundo

O brasileiro Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. O título, maior da carreira do mesatenista carioca, veio depois de superar o atual número 1 do mundo na final, o chinês Lin Shidong, por 4-1, com parciais de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5. Hugo é o primeiro mesatenista das Américas a conquistar o título.

A final Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025 aconteceu em Macau, China, na manhã deste domingo (20). Durante a trajetória na competição, Calderano superou os três melhores atletas do mundo no esporte. Na semifinal, havia superado Wang Chuqin, e nas quartas o japonês Harimoto Tomokazu.

Apesar da vantagem, a partida começou equilibrada, mas Lin se sobressaiu no fim do primeiro set e conquistou a vantagem. No segundo set, Calderano mudou a tática e conseguiu abrir vantagem contra o chinês, empatando a partida. O terceiro set foi cheio de reviravoltas, comeou com o brasileiro tendo vantagem, mas Lin virou o jogo, só que Calderano também conseguiu a virada e fechou com vitória. No quarto set o brasileiro foi avassalador. Já no quinto, o chinês se sobressaiu por um momento, mas Calderano retomou o controle e conquistou a parcial.