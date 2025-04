Proposta para mudança no auxílio transporte é rejeitada

Para ele, a falta dos valores do auxílio previstos em lei era a razão para ser contrário, mas que mudaria de opinião caso o prefeito atendesse esse requisito.

Aproveitando o aparte, o vereador Gilberto Piska (MDB) disse que foi eleito para tomar decisões que poderiam agradar ou não algumas pessoas. Para ele, é possível discutir os valores propostos para poder transformar o atual transporte por ônibus em auxílio.

O vereador Tabajara (PSD) questionou os valores que foram propostos em ofício, afirmando que o custeio de uma van escolar poderia ter problemas no caso de desistências de alunos ao longo do ano. Clayton pediu aparte lembrando que, durante a reunião anterior, o vereador Leandro Lourençon (Republicanos) sugeriu a realização de audiência pública antes da votação, mas que a resposta do Executivo era que havia necessidade de ser votado com urgência. Leandro solicitou a palavra e explicou que a ideia da audiência é que a Prefeitura explicasse o projeto para toda a população e chegasse a um acordo em relação aos valores, o que não ocorreu. Como vereador, ele é contra o corte do transporte escolar e que, como não é possível fazer emendas, votaria contrário.