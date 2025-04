Muita coisa pode acontecer em cem dias. Napoleão fugiu da ilha de Elba, retomou o trono de França e se pôs em marcha contra os exércitos da Sétima Coligação e... perdeu! Amyr Klink navegou sozinho aproximadamente 5 955 quilômetros, cruzando o Oceano Atlântico. Na Primeira Guerra Mundial, a chamada Ofensiva dos Cem Dias foi uma série de ataques das tropas aliadas contra os Impérios Centrais entre 8 de agosto e 11 de novembro de 1918. Esta ofensiva foi tão avassaladora que levou ao armistício.

Cem dias. Pouco mais de três meses. Período de experiência segundo a legislação trabalhista.

Na nossa história "jundiaiana", vivemos os primeiros cem dias do governo Martinelli.

Começo pelo poder executivo: tenho amizade com muitas pessoas do primeiro escalão e percebo da parte deles uma real e honesta vontade de fazer a diferença. E espero que consigam. Mas o desafio é grande porque, ao mesmo tempo que há gente muito capaz, na esteira tem muitos correligionários (especialmente no segundo escalão) nomeados claramente por conta de acordos políticos, e não por capacidade.

Muito pelo contrário: conseguiram seus cargos e estão cheios de vingança e rancor de qualquer pessoa que tenha feito campanha para José Antonio Parimoschi. A tal conciliação não me parece ter vindo. Por isso sempre disse que é muito complicado transformar a disputa política em uma luta do "bem" contra o "mal". Ambos conceitos são bem amplos e relativos. Ainda mais em política.

Não sinto, ainda, grandes mudanças na conduta da máquina pública.

Mas concretamente, pensando na minha realidade, percebo algumas coisas: o trânsito ficou pior. Moro no Centro e vivo em meio a um abandono cada vez maior. Mas seria leviano colocar essas responsabilidades apenas nas costas do atual prefeito. Não. Trânsito e abandono do Centro estão há muitos anos entre as grandes preocupações dos moradores da Terra (ainda) Querida.

Já o legislativo...

Ah, o legislativo.

Não está fácil. Exceto uma meia dúzia de edis críticos construtivos e que possuem traquejo para lidar com o povo (eu sinto vergonha ao escrever que essa característica não faz parte da regra, mas da exceção), o restante é uma mistura de verborragia e despreparo impressionantes. Poucos são os que tentam (entre uma gritaria e outra) travar debates importantes e levantar questionamentos realmente relevantes para a cidade. Uns sobem à tribuna apenas para gravar seus videozinhos para gerar engajamento. Outros nem conseguem esconder que ainda estão deslumbrados demais com o "poder".

E ainda teve quem se colocou contra a mudança de horário das sessões. O que para mim é um debate tão absurdo que nem deveria existir: afinal, como imaginar a Casa do Povo sem povo? Como imaginar vereador que não ouve o povo como um todo, e não apenas quem ele acha que o elegeu?

Em cem dias já teve tanto dedo na cara e gritaria que bate saudade dos folclóricos vereadores de bairro, paternalistas, que faziam apenas um assistencialismo e não queriam guerra com ninguém. Esses ao menos faziam algo pelo povo sem violência...

Que os próximos cem dias sejam mais reveladores para o executivo e menos violentos (verbal e fisicamente) para o legislativo. Oremos.

Samuel Vidilli é cientista social