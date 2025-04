Saiba evitar casos de intoxicação alimentar na Páscoa

Em meio às celebrações de Páscoa, um alerta importante ecoa da área da infectologia: a atenção redobrada com a segurança alimentar é essencial para evitar as perigosas intoxicações alimentares. O período, marcado pelo consumo elevado de ovos de chocolate, peixes e frutos do mar, exige cuidados específicos em relação à procedência, conservação e preparo desses alimentos.

De acordo com a infectologista do laboratório DMS Burnier, Maria Kassab, na Páscoa, alguns tipos de intoxicação alimentar se tornam mais frequentes. Em relação aos ovos de chocolate, a preocupação central reside na data de validade e na procedência. Dada a grande oferta, é crucial verificar esses dois pontos antes do consumo. Ao abrir o ovo, a observação do aspecto também é importante: textura ressecada ou esfarelada e a presença de elementos estranhos podem indicar má qualidade e potencial risco gastrointestinal.

Os tradicionais almoços de Páscoa, muitas vezes incluindo frutos do mar, também demandam atenção especial. Certas espécies de peixe podem conter toxinas, e a ingestão de mariscos está frequentemente associada a riscos de intoxicação, manifestando-se desde reações cutâneas, como manchas e vermelhidão facial até quadros de gastroenterite com diarreia e vômito. Além disso, a conservação inadequada de pratos, como maioneses e patês, e a higienização insuficiente de saladas podem levar a contaminações por bactérias e protozoários.