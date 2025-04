Pessoas em situação de rua e atenção a idosos estão na pauta

Os vereadores também vão discutir sobre a criação da “Patrulha da Pessoa Idosa”, que visa a prevenção e o combate à violência contra este público, além monitoramento do cumprimento das normas que garantem a proteção da pessoa idosa e a responsabilização dos autores da violência. Outro ponto importante é a capacitação dos agentes públicos diretamente envolvidos neste tipo de atendimento. O vereador Madson Henrique (PL), autor do projeto, explica que ao criar a lei garante a continuidade e independência de gestões futuras.

"Nosso objetivo é tornar a proteção aos idosos uma política pública permanente, evitando descontinuidade e assegurando maior segurança jurídica para essa parcela da população", destaca o vereador. Além deste projeto, Madson tem mais um em pauta, que altera alteração à Lei nº 9.204/2019, que instituiu a Semana da Mobilização e Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta é que seja ampliado o foco da lei para outras condições além do autismo. "Essa mudança respeita a visão mais atual sobre neurodiversidade e as preferências da comunidade autista. Além disso, garantimos um espaço exclusivo para crianças autistas no ‘Mundo das Crianças’ durante essa semana, reforçando nosso compromisso com a acessibilidade e a inclusão", informa o vereador.