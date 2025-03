Empresas serão obrigadas a ter planos de prevenção a assédio

Faltam apenas dois meses para o fim do prazo para que as empresas do país se adequem às novas regras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que passam a considerar riscos psicossociais, como bullying e assédios moral e sexual, por exemplo, fatores que podem comprometer a saúde mental dos funcionários. A mudança está na nova redação da Norma Regulamentadora (NR-01), publicada na portaria 1.419/2024, do MTE, e passa a vigorar num momento importante, quando o Brasil enfrenta um aumento no número de licenças no INSS por transtornos mentais e comportamentais.

O prazo para as organizações implementarem processos e planos de ação para a prevenção, monitoramento e mapeamento de riscos psicossociais é dia 26 de maio. A fundadora e CEO da Livre de Assédio, Ana Addobbati, lembra que a alteração na legislação busca prevenir o adoecimento psíquico dos trabalhadores e reduzir casos de depressão e ansiedade no ambiente corporativo. E as razões estão nas estatísticas do governo federal. Em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social, foram concedidos 472.328 benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) por motivos de transtornos mentais e comportamentais, um número 66% maior do que o ano anterior, que foi de 283.471, e o mais alto desde 2014.

“Já existe uma consciência de que muitos adoecimentos ocorrem por conta de assédio sofrido no ambiente corporativo. Muitas empresas já têm protocolos focados na saúde mental dos trabalhadores dentro do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, mas agora temos uma portaria que regulamenta esses procedimentos. É um movimento importante que busca não apenas contribuir para o bem-estar do funcionário, por meio de ações preventivas e de monitoramento, mas também vai desonerar empresas e governo, uma vez que os afastamentos, mesmo que necessários, significam custos extras”, explicou Ana.