Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Tiradentes e Estêvão Leão Bourroul, na região central de Franca. A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira, 30, e envolveu uma motocicleta e um carro.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista avançou na sinalização de parada obrigatória na rua Tiradentes e foi atingido por um veículo que trafegava pela via preferencial. O motorista não conseguiu evitar a batida.
Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, atingiu a traseira de um carro estacionado e caiu no asfalto. A motocicleta foi parar debaixo de um dos veículos envolvidos.
Apesar do impacto, o motociclista não sofreu ferimentos graves.
Comerciantes alertam para ponto cego
O acidente aumentou a preocupação de comerciantes que trabalham nas proximidades. Segundo eles, o cruzamento tem um ponto cego que dificulta a visibilidade dos motoristas e contribui para a frequência de colisões.
No começo desta semana, outro motociclista ficou ferido no mesmo local, após uma colisão envolvendo uma moto elétrica. Na ocasião, o condutor também teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória.
Os comerciantes afirmam que situações semelhantes são recorrentes no cruzamento e cobram atenção para os riscos no trecho.
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