Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Tiradentes e Estêvão Leão Bourroul, na região central de Franca. A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira, 30, e envolveu uma motocicleta e um carro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista avançou na sinalização de parada obrigatória na rua Tiradentes e foi atingido por um veículo que trafegava pela via preferencial. O motorista não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, atingiu a traseira de um carro estacionado e caiu no asfalto. A motocicleta foi parar debaixo de um dos veículos envolvidos.