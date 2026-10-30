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De novo? Motoqueiro fura 'Pare' e é atingido em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista sendo atingido por carro na região central de Franca
Motociclista sendo atingido por carro na região central de Franca

Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Tiradentes e Estêvão Leão Bourroul, na região central de Franca. A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira, 30, e envolveu uma motocicleta e um carro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista avançou na sinalização de parada obrigatória na rua Tiradentes e foi atingido por um veículo que trafegava pela via preferencial. O motorista não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, atingiu a traseira de um carro estacionado e caiu no asfalto. A motocicleta foi parar debaixo de um dos veículos envolvidos.

Apesar do impacto, o motociclista não sofreu ferimentos graves.

Comerciantes alertam para ponto cego

O acidente aumentou a preocupação de comerciantes que trabalham nas proximidades. Segundo eles, o cruzamento tem um ponto cego que dificulta a visibilidade dos motoristas e contribui para a frequência de colisões.

No começo desta semana, outro motociclista ficou ferido no mesmo local, após uma colisão envolvendo uma moto elétrica. Na ocasião, o condutor também teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória.

Os comerciantes afirmam que situações semelhantes são recorrentes no cruzamento e cobram atenção para os riscos no trecho.

Leia mais: Jovem 'voa' após avançar 'Pare' com moto elétrica no Centro

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