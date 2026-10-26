Um jovem que conduzia uma moto elétrica ficou ferido após avançar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Estevão Leão Bouroul e Tiradentes, no Centro de Franca, na tarde desta segunda-feira, 26. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

Nas imagens, o rapaz aparece atravessando o cruzamento sem reduzir a velocidade. Um carro que seguia pela via preferencial não conseguiu frear a tempo e atingiu a moto elétrica.

Com o impacto, o jovem foi arremessado por metros e caiu com força na calçada.

Socorro