26 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Jovem 'voa' após avançar 'Pare' com moto elétrica no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Jovem sendo arremessado após batida contra carro em cruzamento no Centro de Franca
Jovem sendo arremessado após batida contra carro em cruzamento no Centro de Franca

Um jovem que conduzia uma moto elétrica ficou ferido após avançar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Estevão Leão Bouroul e Tiradentes, no Centro de Franca, na tarde desta segunda-feira, 26. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

Nas imagens, o rapaz aparece atravessando o cruzamento sem reduzir a velocidade. Um carro que seguia pela via preferencial não conseguiu frear a tempo e atingiu a moto elétrica.

Com o impacto, o jovem foi arremessado por metros e caiu com força na calçada.

Socorro

O motociclista foi socorrido por uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro “Dr. Álvaro Azzuz”.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários