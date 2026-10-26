Um jovem que conduzia uma moto elétrica ficou ferido após avançar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Estevão Leão Bouroul e Tiradentes, no Centro de Franca, na tarde desta segunda-feira, 26. Uma câmera de segurança registrou o acidente.
Nas imagens, o rapaz aparece atravessando o cruzamento sem reduzir a velocidade. Um carro que seguia pela via preferencial não conseguiu frear a tempo e atingiu a moto elétrica.
Com o impacto, o jovem foi arremessado por metros e caiu com força na calçada.
Socorro
O motociclista foi socorrido por uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro “Dr. Álvaro Azzuz”.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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