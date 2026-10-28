A Prefeitura de Franca vai intensificar as ações de combate à dengue durante o período de chuvas, apesar da queda no número de casos neste ano, e pede a colaboração dos moradores para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. O anúncio foi feito pela secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, em entrevista nesta quarta-feira, 28, ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.

Franca contabiliza 1.144 casos de dengue em 2026, contra 5.742 no mesmo período de 2025. A queda foi de 80,08% nos casos. Neste ano, não houve registro de mortes pela doença, enquanto cinco óbitos foram contabilizados no ano passado.

Segundo Waléria, a continuidade da redução depende também da participação dos moradores, principalmente durante o período chuvoso.