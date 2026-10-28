A Prefeitura de Franca vai intensificar as ações de combate à dengue durante o período de chuvas, apesar da queda no número de casos neste ano, e pede a colaboração dos moradores para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. O anúncio foi feito pela secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, em entrevista nesta quarta-feira, 28, ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr.
Franca contabiliza 1.144 casos de dengue em 2026, contra 5.742 no mesmo período de 2025. A queda foi de 80,08% nos casos. Neste ano, não houve registro de mortes pela doença, enquanto cinco óbitos foram contabilizados no ano passado.
Segundo Waléria, a continuidade da redução depende também da participação dos moradores, principalmente durante o período chuvoso.
“E a gente pede muito o apoio da população, porque sozinho a gente não consegue. Então que a população tire um tempinho, olhe no fundo de casa os possíveis criadouros para que a gente consiga combater esse mosquito que causa tanto estrago”, afirmou.
Maioria dos criadouros está nas residências
A secretária ressaltou que a maior parte dos focos do mosquito está dentro das casas e pediu que a população mantenha os cuidados preventivos.
“Que a população nos ajude a estar eliminando esses criadouros, porque 99,9% desses criadouros está dentro das residências. Então a gente precisa continuar contando com esse apoio da população”, disse.
A Secretaria de Saúde já realiza arrastões semanais de combate à dengue. Na última operação, no Jardim Aeroporto lll, foram recolhidas seis toneladas de materiais inservíveis.
De acordo com Waléria, as ações serão intensificadas. A secretária também fez um alerta para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, em 2 de novembro, e orientou quem pretende levar flores aos cemitérios a evitar recipientes que possam acumular água.
“A gente vai intensificar esses arrastões da dengue e aproveitar também que vem aí o Dia de Finados, quem for levar flores ter essa preocupação de evitar levar vasos de flores que possa acumular água, porque também é um ambiente propício para proliferação do mosquito da dengue”, explicou.
Vacinação contra a dengue
Waléria também reforçou a importância da vacinação contra a dengue, disponível na rede pública para crianças de 10 a 14 anos. Segundo ela, a adesão ao esquema completo ainda é baixa, principalmente porque parte do público não retorna para receber a segunda dose.
“O índice de vacina de dengue ainda está baixo. O que acontece muitas vezes faz a primeira dose, não volta para segunda dose. É importante que faça o esquema completo”, destacou.
A secretária orientou ainda que pessoas com sintomas da doença procurem atendimento na rede municipal de saúde para receber as orientações adequadas.
“A recomendação é procurar uma unidade de atendimento para que possa ter as orientações adequadas”, disse.
Franca não tem casos confirmados de sarampo
Durante a entrevista, Waléria também falou sobre o sarampo. Segundo ela, Franca não tem casos confirmados da doença, e a vacinação segue disponível nas unidades de saúde do município.
“Nós não tivemos casos ainda. A gente tá intensificando a vacinação, mas no município a gente não teve casos confirmados”, informou.
Secretária comenta condenação por depredação
A secretária também comentou a condenação de uma mulher por depredar uma unidade de saúde e ofender servidores. A pena foi fixada em um ano e dois meses de prisão, convertida em medidas comunitárias, além da obrigação de ressarcir os prejuízos.
Waléria considerou a decisão necessária e destacou a importância do respeito aos profissionais que atuam no atendimento à população.
“Uma resposta que era esperada, porque eles estão na linha de frente. Uma resposta de respeito”, finalizou.
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