Uma mulher foi condenada pela Justiça a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, por quebrar móveis, desacatar uma funcionária pública e ameaçar profissionais de saúde durante uma confusão no Pronto-Socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca. O episódio aconteceu em 20 de agosto de 2025, após Esther Cristina da Silva se irritar com uma suposta demora para receber atendimento médico. A sentença foi proferida em setembro deste ano.

A pena foi substituída por duas medidas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo a uma instituição a ser indicada pela Justiça. A decisão também determinou que Esther indenize a Prefeitura de Franca em R$ 2.099,50 pelos danos causados ao patrimônio público, além do pagamento de dez dias-multa.

Mulher derrubou móveis e ameaçou profissionais

A confusão aconteceu por volta das 20h40, na unidade de saúde. Segundo os relatos do processo, a mulher se irritou durante a espera pelo atendimento e passou a exigir que fosse atendida imediatamente.