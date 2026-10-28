João Roberto Bolelli, de 62 anos, é um pecuarista com atuação no agronegócio da região de Franca e procurado pela Polícia Civil suspeito de matar a jovem Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, na noite desta terça-feira, 27, em Rifaina.
O crime ocorreu nas proximidades de uma propriedade rural às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 463. Segundo informações do boletim de ocorrência, João mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.
Segundo o registro policial, Priscila não queria continuar o relacionamento. Na noite do crime, ela foi até a propriedade para devolver uma caminhonete, acompanhada do irmão e de uma amiga, após temer pela própria segurança.
No local, houve uma discussão envolvendo o celular e uma cobrança de dinheiro. Durante o desentendimento, o suspeito teria sacado uma arma e atirado contra a jovem. Após o disparo, ele fugiu em uma caminhonete. Priscila chegou a ser socorrida e levada ao hospital de Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que procura o suspeito. As circunstâncias do crime e os relatos sobre possíveis ameaças anteriores deverão ser apurados no decorrer da investigação.
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Ligação com o agronegócio
Conhecido no setor pecuário, João Roberto Bolelli também realiza negócios com animais de alto desempenho na produção leiteira.
Em 2023, ele e um sócio compraram a vaca Poesia, da raça holandesa, por R$ 40 mil. Durante o Torneio Aberto de Leite realizado na Exposição Agropecuária de Passos (Expass Agro), em Minas Gerais, o animal produziu 144,2 quilos de leite em três ordenhas, quebrando o recorde mundial, resultado que a destacou no cenário da pecuária leiteira.
Além da atuação no setor, Bolelli possui ligação com propriedades rurais na região de Rifaina, onde ocorreu o crime.
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