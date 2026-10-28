João Roberto Bolelli, de 62 anos, é um pecuarista com atuação no agronegócio da região de Franca e procurado pela Polícia Civil suspeito de matar a jovem Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, na noite desta terça-feira, 27, em Rifaina.

O crime ocorreu nas proximidades de uma propriedade rural às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 463. Segundo informações do boletim de ocorrência, João mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

Segundo o registro policial, Priscila não queria continuar o relacionamento. Na noite do crime, ela foi até a propriedade para devolver uma caminhonete, acompanhada do irmão e de uma amiga, após temer pela própria segurança.