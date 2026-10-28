Um crime brutal chocou a região na noite da última terça-feira, 27. Priscila Lacerda Custódio, de 24 anos, foi morta com um tiro na cabeça em frente à entrada da fazenda do empresário rural João Roberto Bolelli, de 62 anos, às margens do km 463 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Rifaina. O suspeito efetuou o disparo após uma discussão provocada por ciúmes e fugiu do local a bordo da própria caminhonete Toyota Hilux que acabara de ser devolvida pela vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, a vítima mantinha um relacionamento amoroso esporádico com o fazendeiro desde julho de 2026. Segundo depoimentos prestados à Polícia Civil, João Roberto atraía Priscila com promessas financeiras e de bens, inclusive garantindo que registraria em nome dela um veículo Toyota Corolla.

Agressões, monitoramento e ameaças de morte

O histórico recente do relacionamento já apontava para um cenário de extrema violência e controle. Em depoimento à polícia, uma amiga de Priscila há cinco anos, relatou que na última sexta-feira, 23, presenciou lesões corporais na jovem que teriam sido causadas por João Roberto.