O Portal GCN/Sampi teve acesso, nesta terça-feira, 27, a um vídeo que mostra parte da confusão que levou à denúncia e ao pedido de cassação do mandato do vereador Leandro O Patriota (PL), suspeito de agredir fisicamente o corretor de imóveis Murilo Gomes Ferreira. O desentendimento ocorreu em 18 de outubro, durante uma manifestação bolsonarista na Praça Matriz, no Centro de Franca. A gravação mostra que a vítima tomou um soco, no entanto, não partiu do parlamentar.
O vídeo tem 37 segundos e mostra o corretor, que vestia camiseta azul, short preto e chapéu, aparentemente discutindo em frente a um grupo de bolsonaristas. Na sequência, Murilo se afastou, mas um homem o seguiu. Já na rua, o corretor se virou e fez um gesto obsceno.
Em seguida, Patriota foi até Murilo e o empurrou. Um grupo de pessoas se aproximou dos dois e, nesse momento, outro homem deu um soco no rosto do corretor, conforme mostrou a gravação. Com o impacto, Murilo recuou e deixou o chapéu cair. Patriota se afastou, enquanto outras pessoas continuaram ao redor do corretor.
O vídeo, no entanto, não mostra a discussão na íntegra. Por isso, não é possível afirmar, com base apenas nessa gravação, se houve outros episódios de violência. O áudio está estourado, por esta razão, não consta na publicação.
Denúncia de agressão
O GCN apurou que a denúncia envolve um empurrão no peito e um soco no rosto do corretor. Murilo relatou que caminhava pelo trajeto habitual quando ocorria uma manifestação em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.
Segundo ele, ao se aproximar dos manifestantes, questionou: “Vocês vão entregar o país de graça aos Estados Unidos?”. Murilo afirmou que foi hostilizado por participantes do ato, que pediram que ele deixasse a praça. Ele também questionou o vereador se Franca não tinha problemas mais relevantes para a população.
De acordo com Murilo, o vereador o agrediu verbalmente com ofensas pessoais. O corretor alega que Patriota o empurrou e lhe deu um soco no rosto com a mão fechada.
A vítima afirma que levou um chute na panturrilha de outro manifestante, continuou sendo xingada e passou a ser seguida por um grupo.
Vereador nega soco
Leandro afirmou que Murilo provocou os participantes da manifestação e fez gestos obscenos. Segundo o vereador, o corretor foi retirado do local duas vezes, mas voltou.
“Eu acho que ele foi muito provocativo, acho que ele deve repensar as suas atitudes. Eu jamais teria essa atitude de ir na manifestação de alguém de esquerda, peitar algum vereador, apontar o dedo, xingar e depois fazer gesto obsceno”, declarou.
O parlamentar afirmou que conteve o homem após um terceiro gesto obsceno e justificou a atitude pela presença de crianças e mulheres na manifestação.
Leandro negou ter dado um soco no corretor e disse que, embora pudesse tê-lo agredido ao contê-lo, optou por não fazê-lo. “Eu tenho as provas que a acusação dele é uma acusação equivocada, porque talvez ali naquele tumulto ele achou que foi eu que deu algum soco, algum tapa nele”, declarou.
Conselho de Ética
O presidente do Conselho de Ética, Gilson Pelizaro (PT), informou ao GCN que já se reuniu com os outros dois integrantes do colegiado, Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB), para discutir as duas novas denúncias protocoladas na Câmara contra Patriota.
Além da suposta agressão no Centro de Franca, o vereador foi denunciado por uma moradora por publicar conteúdo que, segundo ela, debochava e ridicularizava suas opiniões e seu corpo. A mulher afirmou que Patriota expôs sua imagem nas redes sociais, causando constrangimento.
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“Estamos aguardando a resposta da notificação que fizemos solicitando as provas dos denunciantes, para abrir prazo para defesa do vereador”, finalizou Pelizaro.
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