O Portal GCN/Sampi teve acesso, nesta terça-feira, 27, a um vídeo que mostra parte da confusão que levou à denúncia e ao pedido de cassação do mandato do vereador Leandro O Patriota (PL), suspeito de agredir fisicamente o corretor de imóveis Murilo Gomes Ferreira. O desentendimento ocorreu em 18 de outubro, durante uma manifestação bolsonarista na Praça Matriz, no Centro de Franca. A gravação mostra que a vítima tomou um soco, no entanto, não partiu do parlamentar.

O vídeo tem 37 segundos e mostra o corretor, que vestia camiseta azul, short preto e chapéu, aparentemente discutindo em frente a um grupo de bolsonaristas. Na sequência, Murilo se afastou, mas um homem o seguiu. Já na rua, o corretor se virou e fez um gesto obsceno.

Em seguida, Patriota foi até Murilo e o empurrou. Um grupo de pessoas se aproximou dos dois e, nesse momento, outro homem deu um soco no rosto do corretor, conforme mostrou a gravação. Com o impacto, Murilo recuou e deixou o chapéu cair. Patriota se afastou, enquanto outras pessoas continuaram ao redor do corretor.