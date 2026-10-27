O vereador Leandro O Patriota (PL) é alvo de duas denúncias apresentadas à Câmara Municipal de Franca. Uma delas pede a cassação do mandato por suposta agressão física contra o corretor de imóveis Murilo Gomes Ferreira durante uma manifestação política na Praça da Matriz, no domingo, 18. A outra, encaminhada à Ouvidoria da Casa, aponta suposta exposição e constrangimento de uma moradora em publicações nas redes sociais.

O pedido de cassação foi protocolado na semana passada e lido na sessão desta terça-feira, 27. Leandro nega ter dado um soco no corretor, mas admite que o empurrou no peito. Sobre a denúncia envolvendo as redes sociais, afirma que não se lembra de ter feito comentários desrespeitosos e considera as acusações equivocadas.

Corretor relata empurrão e soco no rosto

Na representação que solicita a cassação, Murilo afirma que foi empurrado e atingido por um soco no rosto após questionar o vereador durante um ato político em apoio ao ex-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).